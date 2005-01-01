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Минаева Тамара Валерьевна
6.0
0
Минаева Тамара Валерьевна
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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