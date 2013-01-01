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Минеева Маргарита Петровна
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Минеева Маргарита Петровна
Невролог (невропатолог)
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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