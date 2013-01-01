Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мирошниченко Елена Ивановна
6.0
0
Мирошниченко Елена Ивановна
Зав. отделением
,
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Эпидемиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделом эпидемиологического надзора, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Врач-эпидемиолог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
Владивосток, ул. Борисенко, 50
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Попова
Юлия Викторовна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Шекунова
Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
7.5
1
Записаться
Сорокин
Виталий Александрович
Кардиохирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...