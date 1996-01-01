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  3. Митрофанова Ольга Владимировна
Митрофанова Ольга Владимировна
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Митрофанова Ольга Владимировна

Гомеопат, Рефлексотерапевт, Врач функциональной диагностики, Гастроэнтеролог-инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • 1985 г. — Курский Государственный медицинский институт (КГМИ), лечебный факультет, диплом с отличием
  • 1986 г. — клиническая интернатура по специальности инфекционые болезни, КГМИ
  • 1996-1998 гг. — Российско-Бельгийская школа классической гомеопатии, 3х годичная Единая Европейская программа, ФППО ММИ им. Сеченова, кафедра нелекарственных методов лечения и клинической физиологии
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Курсы повышения квалификации
  • 1989 г. — Избранные вопросы детских инфекционных болезней, ФУВ КГМИ
  • 1990 г. — Гастроэнтерология,тематическое усовершенствование (ТУ-для врачей специальных отделений детских больниц), Украинский институт усовершенствования врачей г. Харьков
  • 1991 г. — Основы гомеопатии,первичное усовершенствование, Московский медедицинский стоматологический институт им. Семашко (ММСИ), Совместное советско-западногерманское предприятие "Интермед"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1985-1986 гг. - врач-интерн (специальность инфекционные болезни), КГМИ, кафедра инфекционых болезней
  • 1986-1999 гг. - врач-инфекционист, заведующая дневным гастроэнтерологическим стационаром, иммунолог; Детская поликлиника №5, Детская поликлиника №8
  • 1991 г. — врач-гомеопат, специалист по электропунктурной диагностике, Детская поликлиника №8
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
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