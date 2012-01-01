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Моисеенко Евгений Васильевич
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Моисеенко Евгений Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1988 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2015 г.
  • Сертиякат "Мануальная терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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