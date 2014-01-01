Мокшина Маргарита Вадимовна
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка).
Лечение органов пищеварения и других органов участвующих в пищеварении (печень, желчные пути, поджелудочная железа)
Лечение органов пищеварения и других органов участвующих в пищеварении (печень, желчные пути, поджелудочная железа)
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Терапевт
По запросу
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