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Молчан Валерия Юрьевна
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Молчан Валерия Юрьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Член Ассоциации клинических цитологов
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
0 отзывов
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