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  3. Молчанова Марина Сергеевна
Молчанова Марина Сергеевна
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Молчанова Марина Сергеевна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Аккупунктурная биоревитализация и мезотерапия по продукту производства компании Renaissance", 2016 г.
  • Сертификат Best Massage "Классический, спортивный, антицеллюлитный массаж", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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