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  3. Молчанова Марина Сергеевна
Молчанова Марина Сергеевна
6.0
0

Молчанова Марина Сергеевна

Терапевт
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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