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Монюк Анатолий Михайлович
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Монюк Анатолий Михайлович

Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Профпатология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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