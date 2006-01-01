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Мордвинов Юрий Петрович
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Мордвинов Юрий Петрович

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, "Педиатрия", 2006 г.
  • Клиническая ординатура по терапии, ВГМУ, 2006 - 2007 гг.
  • Клиническая ординатура по ультразвуковой диагностике, ВГМУ, 2007 - 2009 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества онкологов маммологов
  • Соавтор Всероссийских Практических Рекомендаций РООМ по лучевой диагностике рака молочных желёз, принятых II Конгрессом РООМ, г. Сочи, 2015 г.
Опыт работы
  • Имеет печатные статьи в Российских медицинских журналах
  • УЗИ-специалист, Маммологический центр, работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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