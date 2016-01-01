Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
6.0
0
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
,
Фельдшер
Стаж 34 года
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Манникова
Юлия Константиновна
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Заграй
Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
,
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Денисенко
Диана Сергеевна
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...