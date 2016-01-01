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  3. Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
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Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
По запросу
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