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Морозова Инна Игоревна
6.6
2
Морозова Инна Игоревна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва
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