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  3. Морозова Инна Игоревна
Морозова Инна Игоревна
6.6
2

Морозова Инна Игоревна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва

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