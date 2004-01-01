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Морозова Наталья Викторовна
7.4
5
Морозова Наталья Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Ультразвуковая диагностика, ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
Владивосток, ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
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