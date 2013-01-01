  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мосина Инна Николаевна
Мосина Инна Николаевна
6.0
0

Мосина Инна Николаевна

Терапевт, Зав. центром
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Оренбургский медицинский институт, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи