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Мосолова Ирина Игоревна
6.6
2
Мосолова Ирина Игоревна
Зубной врач
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Альфест
ул. Вилкова, 9
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
2 отзыва
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