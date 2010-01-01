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Мовчан Дмитрий Сергеевич
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Мовчан Дмитрий Сергеевич

Онколог-маммолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности Хирургия, ВГМУ, 2011 г.
  • ВГМУ, Онкология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Хирургия», 2016 г
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Онкология», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-онколог, Приморский Краевой онкологический диспансер
  • Врач-онколог, городское онкохирургическое отделение ГБ№2
  • Онколог, маммолог, Медицинский центр "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
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