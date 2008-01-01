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  3. Мовчанюк Ксения Владимировна
Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
1

Мовчанюк Ксения Владимировна

Хирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг отделения Экстренной хирургии, Краевая детская клиническая больница №1
  • Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника №3
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
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