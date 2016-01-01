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Мозговая Юлия Андреевна
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Мозговая Юлия Андреевна

Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ростовское медицинское училище, Стоматология, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Зубной техник
По запросу
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