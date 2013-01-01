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  3. Мычко Татьяна Александровна
Мычко Татьяна Александровна
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Мычко Татьяна Александровна

Стоматолог
Стаж 2 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2013 г.
  • ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» сертификат специалиста по специальности «Стоматология детская», 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сона
Владивосток, ул. Русская, 17
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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