Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мычко Татьяна Александровна
6.0
0
Мычко Татьяна Александровна
Стоматолог
Стаж 2 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2013 г.
ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» сертификат специалиста по специальности «Стоматология детская», 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона
Владивосток, ул. Русская, 17
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Скутельник
Владимир Владимирович
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Воронова
Анастасия Владиславовна
Стоматолог
6.9
3
Записаться
Редько
Надежда Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...