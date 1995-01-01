  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мызник Лариса Леонидовна
Мызник Лариса Леонидовна
6.0
0

Мызник Лариса Леонидовна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Дерматовенерология", 2008 г.
  • Сертификационный цикл "Профпатология", 2010 г.
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2011 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Профпатолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи