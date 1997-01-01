Надточая Ирина Владимировна
Стаж 35 лет
Врач акушер-гинеколог, прием пациентов в частном кабинете по вопросам: бесплодного брака, НМЦ, воспалительных заболеваний органов малого таза, заболеваний шейки матки, включая кольпоскопию и биопсию шейки матки; удаление остроконечных кондиллом; подбор контрацептивных средств; ведение женщин в и -постменопаузе с подбором заместительной гормонотерапии; медикаментозное прерывание беременности.
Прием пациентов, как врач традиционной китайской медицины, осмотр по пульсу и языку. Назначение препаратов традиционной китайской медицины.
Прием пациентов, как врач традиционной китайской медицины, осмотр по пульсу и языку. Назначение препаратов традиционной китайской медицины.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Светланская, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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