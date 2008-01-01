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Нагорная Анна Вадимовна
6.0
0
Нагорная Анна Вадимовна
Инфекционист
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий стационарным отделением для оказания помощи ВИЧ-инфицированным, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Врач-инфекционист, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
Владивосток, ул. Борисенко, 50
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