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Нагорный Дмитрий Валентинович
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Нагорный Дмитрий Валентинович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология, андрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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