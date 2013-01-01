Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Нарчук Ольга Трифоновна
6.0
0
Нарчук Ольга Трифоновна
Физиотерапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лученков
Константин Сергеевич
Мануальный терапевт
,
Физиотерапевт
7.2
4
Записаться
Жукова
Валентина Сергеевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Дольник
Светлана Геннадьевна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...