  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Идрисова Наталья Салиевна
Идрисова Наталья Салиевна
8.4
8

Идрисова Наталья Салиевна

Стоматолог
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сали-ота
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Спортивная, 2
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи