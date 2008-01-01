Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
0
Навджавонова Наргис Оламджоновна
Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Интернатура по специальности «Хирургия», 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2014 г.
«Актуальные вопросы хирургии» на базе ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Феськов
Алексей Алексеевич
Хирург
6.0
0
Записаться
Звягина
Юлия Дмитриевна
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.3
1
Записаться
Киселев
Артем Юрьевич
Флеболог
,
Хирург
7.5
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...