Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Назаренко Дарья Андреевна
6.0
0
Назаренко Дарья Андреевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Павлинич
Сергей Николаевич
Мануальный терапевт
,
Массажист
,
Невролог (невропатолог)
10
25
Записаться
Гавриленко
Анна Андреевна
Невролог (невропатолог)
6.9
3
Записаться
Руденко
Людмила Николаевна
Невролог (невропатолог)
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...