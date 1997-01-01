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  3. Небольсина Лариса Юрьевна
Небольсина Лариса Юрьевна
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Небольсина Лариса Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, Воронежская Государственная медицинская академия, 1997 г. окончания
  • Интернатура врач стоматолог, 1998 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог, ООО "Колот", с 2000 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Колот
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва

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