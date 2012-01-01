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  3. Неборецкий Андрей Сергеевич
Неборецкий Андрей Сергеевич
6.3
1

Неборецкий Андрей Сергеевич

Зубной техник
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Моделировка по компасу (Simon Haug), 2011 г.
  • Ошибки при протезировании на имплантах ( Борис Фридзон), 2011 г.
  • Керамика Yetti –Германия курс (Аndrea Keller), 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Зуботехническая лаборатория
Владивосток, ул. Ульяновская, 12/2
Консультация взрослых
Зубной техник
По запросу
1 отзыв

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