Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Нежельская Инна Борисовна
6.0
0
Нежельская Инна Борисовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Психолог
Стаж не указан
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной флебологии
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономарева
Екатерина Андреевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Громов
Игорь Генрихович
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Трихолог
,
Дерматовенеролог
6.5
3
Записаться
Висягина
Маргарита Алексеевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...