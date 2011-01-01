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Негодина Дарья Александровна
6.0
0
Негодина Дарья Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2011 г
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе "офтальмология", 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
Владивосток, ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
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