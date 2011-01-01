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Негодина Дарья Александровна
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Негодина Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
  • Ординатура по глазным болезням при Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения РФ на базе Хабаровского филиала ГУ МНТК "Микрохирургия глаза", 2011-2013 гг.
  • Дополнительная квалификация – переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика в офтальмологии" на базе ФГУ "Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологий", г. Москва, 2013 г.
  • «Современная диагностика и мониторинг глаукомы», 2017г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, ООО "Приморский центр микрохирургии глаза", с 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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