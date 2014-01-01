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  3. Некрас Ирина Андреевна
Некрас Ирина Андреевна
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Некрас Ирина Андреевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
Первичный приём детей
Спортивный врач
По запросу
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