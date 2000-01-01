Немченко Анна Владимировна
Стаж 20 лет
Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др.
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Снятие и расшифровка электрокардиограмм
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Снятие и расшифровка электрокардиограмм
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Терапевт
По запросу
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