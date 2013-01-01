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  3. Невмержицкий Дмитрий Николаевич
Невмержицкий Дмитрий Николаевич
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Невмержицкий Дмитрий Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
1 отзыв

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