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Невожай Владимир Иванович
6.3
1

Невожай Владимир Иванович

Онколог, Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медея
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв

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