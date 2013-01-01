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Нейжмак Марина Николаевна
6.0
0
Нейжмак Марина Николаевна
Зубной техник
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокское государственное медицинское училище, Зубной техник, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
Сертификат "Стоматология ортопедическая", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Зубной техник
По запросу
0 отзывов
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