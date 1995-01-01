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Ничман Елена Николаевна
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Ничман Елена Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВБМК "Стоматологическая помощь населению", 1992 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участник семинара "Слагаемые успеха зубоврачебной практики в повседневной реальности", "Американ Дентал – Академи", 2006 г.
  • "Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов", "Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов", Санкт-Петербургский институт стоматологии, 2007 г.
  • "Восстановление передней группы зубов", Учебный центр "Дент Мастер", 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник XII Дальневосточного международного симпозиума стоматологов "Новые технологии в стоматологии", 2005 г.
Опыт работы
  • Стоматологическая поликлиника ТОФ, 1995 - 2002 гг.
  • Стоматологический центр ООО "Анна и Э", 2002 - 2005 гг.
  • Стоматологическая клиника "ДЭМ", 2005 - 2012 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Ничман Е. Н.
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Первичный приём детей
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По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
20 отзывов

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