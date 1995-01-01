Ничман Елена Николаевна
Стаж 25 лет
Принимает детей
Осмотр и консультация производится бесплатно. Стоимость лечения составляет от 1800 до 6000 руб.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
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