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Никифорова Анна Владимировна
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Никифорова Анна Владимировна
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Первичная переквалификация "Сердечно-сосудистая хирургия", 2007 г.
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Консультация взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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