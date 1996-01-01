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  3. Николаенко Светлана Анатольевна
Николаенко Светлана Анатольевна
9.0
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Николаенко Светлана Анатольевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1996 г.
  • Ординатура ВГМУ, Акушерство и гинекология, 1996 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по ультразвуковой диагностике, ФГБОУ ВО ТГМУ, Владивосток, 2015 г.
  • Повышение квалификации, семинар «Репродуктивный потенциал женщины. Репродуктивное здоровье молодежи. Аномальные маточные кровотечения. Многоликий эндометриоз», д.м.н., проф. Хамошина, Москва, 2017 г.
  • Стажировка на базе International Medical Educationand Research Center (Международный медицинский образовательно-исследовательский центр), по теме «Современные молекулярно-клеточные технологии исследования рака в гинекологии», Японии, г. Ниигата, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Краевого общества акушеров-гинекологов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
16 отзывов

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