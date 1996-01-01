Николаенко Светлана Анатольевна

Диагностика и лечение всех видов гинекологических инфекций (урогенитальные инфекции, ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)). Комплексная диагностика и терапия воспалительных заболеваний, в том числе вирусных, включая хронические «сложные формы». Диагностика и лечение эндокринных заболеваний в гинекологии. Нарушения менструального цикла у различных возрастных категорий, менопаузальных расстройств. Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии. Диагностика и лечение патологии шейки матки, матки, яичников. Диагностика и лечение первичного и вторичного бесплодия. Ведение беременности, подготовка к родам. УЗИ органов малого таза, молочных желез и др. Кольпоскопия, расширенная кольпоскопия. Аспирационная биопсия эндометрия. Медикаментозное прерывание беременности