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  3. Николаева Елена Андреевна
Николаева Елена Андреевна
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Николаева Елена Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
А-Стом
Владивосток, ул. Авроровская, 24
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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