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Николенко Галина Владимировна
6.0
0
Николенко Галина Владимировна
Педиатр
Стаж 33 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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