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Носкова Анна Геннадьевна
6.3
1
Носкова Анна Геннадьевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
Доступна онлайн запись
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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