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  3. Носовская Анна Юрьевна
Носовская Анна Юрьевна
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Носовская Анна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Новожилова, 19
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