Новикова Татьяна Афанасьевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Специалист по интимной пластике и эстетической гинекологии. Специализация: бесплодие, патология шейки матки, воспалительные и гиперпластические процессы, помощь женщинам, вступающим в период менопаузы.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
4500 р
Первичный приём детей
Гинеколог
4500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
3500 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
3500 р
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