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  3. Ободзинская Татьяна Владимировна
Ободзинская Татьяна Владимировна
5.7
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Ободзинская Татьяна Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Отоларингология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв

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