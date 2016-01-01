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Ободзинская Татьяна Владимировна
5.7
1
Ободзинская Татьяна Владимировна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Отоларингология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
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