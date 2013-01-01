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Обухова Ирина Анатольевна
6.0
0
Обухова Ирина Анатольевна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж 20 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая отделением Восстановительного лечения, врач-физиотеpапевт, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
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