Одинцова Елена Игоревна
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Диагностика и лечение заболеваний вульвы, влагалища и шейки матки. Цифровая кольпоскопия на аппарате экспертного класса. Радиоволновая биопсия шейки матки, коагуляция и конизация шейки матки, удаление полипов, выскабливание цервикального канала шейки матки. Удаление доброкачественных образований вульвы, остроконечных кондилом вульвы и влагалища радиоволновым методом.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Загрузка комментариев...