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  3. Охрименко Владислав Юрьевич
Охрименко Владислав Юрьевич
7.2
4

Охрименко Владислав Юрьевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
4 отзыва

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